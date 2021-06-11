Мэры Львова и Днепра оценили отношения с Офисом президента

мэр Днепра Борис Филатов в комментарии РБК-Украина отметил, что коммуникация между центральной и местной властью изменилась по всем направлениям.

"Начиная с того, что создан Конгресс местных и региональных властей. Фактически, это еще одна площадка для коммуникаций. И заканчивая изменениями в кадровой политике", – сказал изданию мэр Днепра Борис Филатов.

После того как в Офисе и в Кабмине заменили несколько ключевых персон по работе с региональными властями, то коммуникация значительно продвинулось вперед, считает Филатов.

"На самом деле, начало было очень сложным, потому что не до конца органы государственной власти понимают специфику местного самоуправления. Сейчас, учитывая количество проблем, которые есть в государстве, мне кажется, понимания становится больше и коммуникация происходит чаще", – рассказал РБК-Украина городской голова Львова Андрей Садовый.

Еще один из собеседников издания объяснил: если к (Сергею) Трофимову было вообще невозможно достучаться, то (Кирилл) Тимошенко постоянно на связи с мэрами и к нему можно обратиться в случае проблем.