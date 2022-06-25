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Мэры Берлина и Мадрида общались с фейковым Кличко: что произошло

Фото: Виталий Кличко, мэр Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Враг продолжает войну по всем фронтам, в том же числе и в информационном. Мэры Берлина и Мадрида провели переговоры с мошенниками, которые использовали внешность мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевского городского головы Виталия Кличко.

По словам Кличко, несколько европейских столиц, получили из фальшивого почтового ящика запросы на общение с ним через ZOOM.

"Поскольку наши друзья реагируют оперативно и поддерживают нас, мэры Берлина и Мадрида согласились на разговор", - пишет мэр.

Используя технологию DeepFake, хакеры применили внешность Кличка для переговоров.

"Кстати, гибридная война, дезинформация со стороны России - одна из тем панельной дискуссии, в которой мы с братом должны участвовать на саммите НАТО в Мадриде на следующей неделе", - добавляет Кличко.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности о технологии "дипфейк", которую злоумышленники могут использовать на фоне информационной войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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УкраинаИспанияГерманияКиевВиталий Кличко