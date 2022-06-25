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Мери Берліну й Мадриду спілкувалися з фейковим Кличком: що сталося

Фото: Віталій Кличко, мер Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Ворог продовжує війну по всіх фронтах, у тому ж числі й в інформаційному. Мери Берліну та Мадриду провели переговори з шахраями, які використали зовнішність мера Києва Віталія Кличка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал київського міського голови Віталія Кличка.

За словами Кличка, кілька європейських столиць, отримали з фальшивої поштової скриньки запити на спілкування з ним через ZOOM.

"Оскільки наші друзі реагують оперативно і підтримують нас, мери Берліна та Мадрида погодилися на розмову", - пише мер.

Використовуючи технологію DeepFake, хакери застосували зовнішність Кличка для переговорів.

"До речі, гібридна війна, дезінформація з боку Росії - одна з тем панельної дискусії, в якій ми з братом маємо брати участь на саміті НАТО в Мадриді наступного тижня", - додає Кличко.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці щодо технології "діпфейк", яку зловмисники можуть використовувати на тлі інформаційної війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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УкраїнаІспаніяГерманияКиївВіталий Кличко