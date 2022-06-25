Мэры Берлина и Мадрида общались с фейковым Кличко: что произошло

Враг продолжает войну по всем фронтам, в том же числе и в информационном. Мэры Берлина и Мадрида провели переговоры с мошенниками, которые использовали внешность мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевского городского головы Виталия Кличко.

По словам Кличко, несколько европейских столиц, получили из фальшивого почтового ящика запросы на общение с ним через ZOOM.

"Поскольку наши друзья реагируют оперативно и поддерживают нас, мэры Берлина и Мадрида согласились на разговор", - пишет мэр.

Используя технологию DeepFake, хакеры применили внешность Кличка для переговоров.

"Кстати, гибридная война, дезинформация со стороны России - одна из тем панельной дискуссии, в которой мы с братом должны участвовать на саммите НАТО в Мадриде на следующей неделе", - добавляет Кличко.