Мери Берліну й Мадриду спілкувалися з фейковим Кличком: що сталося
Ворог продовжує війну по всіх фронтах, у тому ж числі й в інформаційному. Мери Берліну та Мадриду провели переговори з шахраями, які використали зовнішність мера Києва Віталія Кличка.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал київського міського голови Віталія Кличка.
За словами Кличка, кілька європейських столиць, отримали з фальшивої поштової скриньки запити на спілкування з ним через ZOOM.
"Оскільки наші друзі реагують оперативно і підтримують нас, мери Берліна та Мадрида погодилися на розмову", - пише мер.
Використовуючи технологію DeepFake, хакери застосували зовнішність Кличка для переговорів.
"До речі, гібридна війна, дезінформація з боку Росії - одна з тем панельної дискусії, в якій ми з братом маємо брати участь на саміті НАТО в Мадриді наступного тижня", - додає Кличко.
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці щодо технології "діпфейк", яку зловмисники можуть використовувати на тлі інформаційної війни.
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