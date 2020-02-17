Мэру Светлодарска избрали меру пресечения по делу о сепаратизме

Городскому голове Светлодарска Анатолию Брехунцу избрали меру пресечения по делу о сепаратизме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Донецкой области.

Сообщается, что Брехунец подозревается в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В связи с этим Краматорский городской суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В мае 2014 Брехунец внес в повестку дня сессии и в дальнейшем положительно проголосовал по вопросу о предоставлении помещения читальных залов городской библиотеки для проведения незаконного референдума о суверенности "ДНР".

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура в Луганской области сообщила о подозрении "замминистра сельского хозяйства ЛНР" в сепаратизме. Северодонецкий городской суд разрешил задержание ее для привода в суд и избрания меры пресечения. На данный момент женщина объявлена в розыск.

До этого Офис генерального прокурора сообщил о подозрении одному из главарей незаконных вооруженных формирований "ЛНР" в нарушении законов и обычаев ведения войны.