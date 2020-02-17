Меру Світлодарська обрали запобіжний захід у справі про сепаратизм

Міському голові Світлодарська Анатолію Брехунцю обрали запобіжний захід у справі про сепаратизм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Донецької області.

Повідомляється, що Брехунець підозрюється у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. У зв'язку з цим Краматорський міський суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У травні 2014 Брехунець вніс до порядку денного сесії та в подальшому позитивно проголосував щодо питання про надання приміщення читальних залів міської бібліотеки для незаконного проведення референдуму про суверенність "ДНР".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура Луганської області повідомила про підозру "заступнику міністра сільського господарства ЛНР" в сепаратизмі. Сєвєродонецький міський суд дозволив затримання її для приводу в суд і обрання запобіжного заходу. На даний момент жінка оголошена в розшук.

До цього Офіс генерального прокурора повідомив про підозру одному з ватажків незаконних збройних формувань "ЛНР" у порушенні законів і звичаїв ведення війни.