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"Заместителю министра ЛНР" сообщили о подозрении

Новости » Общество     14.02.2020 - 15:58
"Заместителю министра ЛНР" сообщили о подозрении
Иллюстративное фото (УНИАН)

Суд удовлетворил ходатайство об аресте подозреваемой

Прокуратура в Луганской области сообщила о подозрении "заместителю министра сельского хозяйства ЛНР" в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Сообщается, что жительница Луганска с января 2016 года занимает должность в "совете министров ЛНР".

"В составе псевдоминистерства указанное лицо обеспечивает работу незаконно созданного органа, реализацию политики в сфере сельского хозяйства, принятия юридически ничтожных нормативно-правовых актов, таким образом способствуя преступному плану организаторов изменить границы территории и государственной границы Украины", - сообщили в прокуратуре.

Северодонецкий городской суд Луганской области удовлетворил ходатайство прокуратуры о задержании подозреваемой с целью привода в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения. На данный момент лицо объявлено в розыск.

Ранее РБК-Украина писало, что Офис генерального прокурора сообщил о подозрении главарю незаконных вооруженных формирований "ЛНР" в совершении нарушения законов и обычаев ведения войны.

Также сообщалось, что жителя Луганской области, который принимал участие в организации так называемого "референдума" на Донбассе в 2014 году, заочно приговорили к семи годам тюрьмы.

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