Меру пресечения Порошенко отложили. Решение объявят 19 января

Печерский районный суд Киева не избрал сегодня меру пресечения подозреваемому в государственной измене бывшему президенту Петру Порошенко . Решение огласят в среду, 19 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию суда.

Порошенко сегодня начали выбирать меру пресечения по делу о государственной измене и финансировании терроризма. Как считает следствие, Порошенко причастен к организации поставок угля из ОРДЛО вместо закупок в Южной Африке. В результате реализации этой схемы пророссийские боевики были профинансированы как минимум на 200 млн гривен.

После этого сегодняшнее судебное заседание было объявлено закрытым.

"Выход следственного судьи из совещательной комнаты для провозглашения решения состоится 19 января в 14 часов", - объявил представитель суда.

После четырех часов пребывания судьи в совещательной комнате представитель суда объявил, что решение о мере пресечения Порошенко решили отложить.

Напомним, до этого представители партии Порошенко заявили, что судье стало плохо в совещательной комнате, но в суде эту информацию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть.

Добавим, правоохранители опубликовали схему с Порошенко и хронологию событий по делу об угле из ОРДЛО.