Справу Кузьменко зняли з розгляду через відвід судді

Фото: Юлія Кузьменко (РБК-Україна)

Прохання захисту про відвід задовольнили

Справу Юлії Кузьменко, підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета, зняли з розгляду через відвід судді. Відповідне рішення оголосив головуючий суддя Сергій Вовк, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, суддя задовольнив клопотання захисту про відвід, заявив про зняття справи з розгляду і додав, що відведення розглядатиме інший суддя. У засіданні оголошено перерву, як заявив адвокат Кузьменко, розгляд відведення може зайняти годину-півтори.

Нагадаємо, підозрювану в причетності до вбивства Шеремета Яну Дугарь відправили під цілодобовий домашній арешт до 8 лютого 2020 року. Адвокати заперечували проти клопотання сторони обвинувачення, і вважають підозру необгрунтованою. Слідство вважає, що це саме вона проводила розвідку біля будинку жертви і збирала інформацію про розміщення камер відеоспостереження

Відзначимо, сьогодні суд має ще обрати запобіжний захід Андрію Антоненку, якого називають організатором злочину. Раніше стало відомо, що обвинувачення буде просити для нього взяття під варту.