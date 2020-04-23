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Мэру Праги выделили охрану из-за российской угрозы

Новости » Политика     23.04.2020 - 18:33
Мэру Праги выделили охрану из-за российской угрозы
Фото: мэр Праги Зденек Гржиб (wikipedia.org)

Власти считают, что ему может грозить опасность после сноса памятнику маршалу Коневу

Мэру Праги Зденеку Гржибу выделили охрану в связи с возможной угрозы со стороны Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам представителя магистрата Праги Вита Гофмана, мэру Праги предоставили кратковременную полицейскую охрану. В то же время он не сообщил причину и подробности.

До этого чешские СМИ писали, что Гржиба и глав двух пражских районов взяли под охрану в связи с возможной угрозой со стороны России. Предполагается, что им может грозить опасность после сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу и подготовки к установке памятной плиты бойцам Русской освободительной армии.

Напомним, ранее сообщалось, что российские хакеры атаковали две чешские больницы. Местные СМИ заявляли, что больницы столкнулись с попытками кибератак, но их удалось отбить. По данным источников, IP-адреса, с которых проводились атаки, ведут к Российской Федерации. Российское посольство в Праге назвало эту информацию "домыслами, грязной антироссийской атакой и открытой провокацией".

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