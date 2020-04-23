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Меру Праги надали охорону через російську загрозу

Новини » Політика     23.04.2020 - 18:33
Меру Праги надали охорону через російську загрозу
Фото: мер Праги Зденек Гржиб (wikipedia.org)

Влада вважає, що йому може загрожувати небезпека після знесення пам'ятника маршалу Конєву

Меру Праги Зденеку Гржибу надали охорону у зв'язку з можливою загрозою з боку Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами представника магістрату Праги Віта Гофмана, меру Праги надали короткочасну поліцейську охорону. У той же час він не повідомив причину і подробиці.

До цього чеські ЗМІ писали, що Гржиба і голів двох празьких районів взяли під охорону у зв'язку з можливою загрозою з боку Росії. Передбачається, що їм може загрожувати небезпека після знесення пам'ятника радянському маршалу Івану Конєву та підготовки до встановлення пам'ятної плити бійцям Російської визвольної армії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські хакери атакували дві чеські лікарні. Місцеві ЗМІ заявляли, що лікарні зіткнулися зі спробами кібератак, але їх вдалося відбити. За даними джерел, IP-адреси, з яких проводилися атаки, ведуть до Російської Федерації. Російське посольство в Празі назвало цю інформацію "домислами, брудною антиросійською атакою і відкритою провокацією".

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