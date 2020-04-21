В Чехии заявили о российской кибератаке

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Две чешские больницы на прошлой неделе столкнулись с попытками кибератак

Кибератаки на чешские больницы предположительно являются работой российских хакеров, хотя российская сторона это отрицает. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание Lidové noviny, которое ссылается на представителя следственной группы и члена Совета госбезопасности.

Отметим, две чешские больницы на прошлой неделе столкнулись с попытками кибератак, но их удалось отбить.

"Это организовано иностранным государством. Начинают появлятся показания, что за этим может быть Россия. Туда ведут IP-адреса", - заявил источник издания.

Российское посольство в Праге в своем Facebook назвало эту информацию "домыслами, грязной антироссийской атакой и открытой провокацией".

"Мы категорически отвергаем подобные измышления", - сообщили в посольстве РФ.

Напомним, президент США Дональд Трамп продолжил действие исполнительных указов о санкциях за кибератаки против Соединенных Штатов, которые были введены в том числе против России.

Вместе с тем, Соединенные Штаты Америки осуждают масштабную кибератаку на Грузию, осуществленную Российской Федерацией в прошлом году.