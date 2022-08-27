"Мэру" Мариуполя и девяти коллаборантам из Донбасса объявили подозрение

Мариуполь

Кроме так называемого "мэра" Мариуполя, четырем его "заместителям" объявили подозрение за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины в составе организованной преступной группы.

Следствие установило, что бывшие депутаты горсовета от ОПЗЖ перешли на сторону врага. Теперь они организуют работу оккупационных властей.

Еще одно дело в отношении этих коллаборантов уже передали в суд. Их обвиняют также в государственной измене и коллаборационной деятельности.

Луганская область

В Станице Луганской мэр и два его заместителя "остались" на своих должностях при оккупационном режиме. Они создали незаконную администрацию и агитируют местных жителей работать на врага. Им объявили подозрение по нескольким статьям УКУ.

Также на сторону России перешел глава одного из структурных подразделений захваченного "Луганскгаза". Коллаборант получил "должность" и в марте 2022 года передал оккупантам все имущество украинского госпредприятия.

Изменила присяге и бывшая руководительница одного из отделов районного Пенсионного фонда в Луганской области.

Двум коллаборантам объявили подозрение по ст. 111-1 УК.

Фото: СБУ объявила подозрение 10 коллаборантам из Донбасса (t.me/SBUkr)