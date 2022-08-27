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"Меру" Маріуполя та дев'ятьом колаборантам з Донбасу оголосили підозру

Фото: СБУ оголосила підозру 10 колаборантам з Донбасу (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Гауляртеру Маріуполя та ще дев'ятьом колаборантам з Донецької та Луганської областей оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Маріуполь

Крім так званого "мера" Маріуполя, чотирьом його "заступникам" оголосили підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України в складі організованої злочинної групи.

Слідство встановило, що колишні депутати міськради від ОПЗЖ перейшли на бік ворога. Тепер вони організовують роботу окупаційної влади.

Ще одну справу щодо цих колаборантів уже передали до суду. Їх звинувачують також у державній зраді і колабораційній діяльності.

Луганська область

У Станиці Луганській мер та два його заступники "залишились" на своїх посадах при окупаційному режимі. Вони створили незаконну адміністрацію та агітують місцевих жителів працювати на ворога. Їм оголосили підозру за декількома статтями ККУ.

Також на бік Росії перейшов очільник одного зі структурних підрозділів захопленого "Луганськгазу". Колаборант отримав "посаду" та у березні 2022 року передав окупантам усе майно українського держпідприємства.

Зрадила присязі й колишня очільниця одного з відділів районного Пенсійного фонду у Луганській області.

Двом колаборантам оголосили підозру за ст. 111-1 ККУ.

Фото: СБУ оголосила підозру 10 колаборантам з Донбасу (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, нещодавно 5 колаборантам з Луганської області оголосили підозру, серед них гауляйтер Сєвєродонецька.

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