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Мэру Днепра предоставили охрану, - Аваков

Новости » Политика    21.10.2018 - 15:36
Фото: Борис Филатов (УНИАН)
Фото: Борис Филатов (УНИАН)

МВД обеспечило Филатова государственной охраной

Министерство внутренних дел Украины предоставило государственную охрану городскому голове Днепра Борису Филатову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВД Арсена Авакова "Українським Новинам".

По словам Авакова, Филатова обеспечили охраной. В то же время он не уточнил, сколько правоохранителей будут охранять городского голову Днепра.

Отметим, ранее Филатов просил Авакова и генпрокурора Юрия Луценко предоставить ему охрану якобы из-за угрозы покушения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре задержали адвоката на предложении взятки сотруднику Службе безопасности Украины. В частности, адвокат предлагал СБУ 20 тыс. долларов, чтобы вернуть бизнесмену технику, изъятую в рамках открытого уголовного производства.

До этого в Днепропетровской области задержали на взятке работника лицея. Сотрудник учебного заведения требовал деньги от предпринимателя за договор на выполнение строительных работ и дальнейшее подписание актов об их выполнении. Деньги он получил путем перечисления на банковский счет.

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