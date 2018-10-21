Меру Дніпра надали охорону, - Аваков

Фото: Борис Філатов (УНІАН)

МВС забезпечило Філатова державною охороною

Міністерство внутрішніх справ України надало державну охорону міському голові Дніпра Борису Філатову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МВС Арсена Авакова "Українським Новинам".

За словами Авакова, Філатова забезпечили охороною. У той же час він не уточнив, скільки правоохоронців будуть охороняти міського голову Дніпра.

Зазначимо, раніше Філатов просив Авакова і генпрокурора Юрія Луценка надати йому охорону нібито через загрозу замаху.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Дніпрі затримали адвоката на пропозицію хабара співробітнику Служби безпеки України. Зокрема, адвокат пропонував СБУ 20 тис. доларів, щоб повернути бізнесмену техніку, вилучену в рамках відкритого кримінального провадження.

До цього в Дніпропетровській області затримали на хабарі працівника ліцею. Співробітник навчального закладу вимагав гроші від підприємця за договір на виконання будівельних робіт та подальше підписання актів про їх виконання. Гроші він отримав шляхом перерахування на банківський рахунок.