У Мерца виступають за переговори України та РФ у Ватикані, але локація - не головне

За його словами, Німеччина позитивно ставиться до консультацій щодо можливої посередницької ролі Папи Римського Лева XIV у переговорах між Україною і Росією. Але про дату і можливі формати говорити зарано.

"Переговори у Ватикані? Головне, щоб переговори були серйозними", - підкреслив він.

Корнеліус звернув увагу, що до такої зустрічі потрібна серйозна підготовка. При цьому умовою для її проведення має бути наявність у всіх сторін переговорів повноважень для серйозного діалогу про припинення вогню.

Прессекретар німецького уряду додав, що європейці підтримують контакт з американськими партнерами щодо нових санкцій проти Росії. На цьому тлі є зусилля Конгресу США щодо запровадження нових обмежень проти РФ.