У Мерца виступають за переговори України та РФ у Ватикані, але локація - не головне

Німеччина підтримує можливість проведення нового раунду переговорів між Україною і Росією у Ватикані. Але є важливіші речі, ніж локація.
Про це заявив прессекретар німецького уряду Штефан Корнеліус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Repubblica.
За його словами, Німеччина позитивно ставиться до консультацій щодо можливої посередницької ролі Папи Римського Лева XIV у переговорах між Україною і Росією. Але про дату і можливі формати говорити зарано.
"Переговори у Ватикані? Головне, щоб переговори були серйозними", - підкреслив він.
Корнеліус звернув увагу, що до такої зустрічі потрібна серйозна підготовка. При цьому умовою для її проведення має бути наявність у всіх сторін переговорів повноважень для серйозного діалогу про припинення вогню.
Прессекретар німецького уряду додав, що європейці підтримують контакт з американськими партнерами щодо нових санкцій проти Росії. На цьому тлі є зусилля Конгресу США щодо запровадження нових обмежень проти РФ.
Нагадаємо, перший раунд переговорів України та Росії відбувся минулого тижня в Стамбулі.
У понеділок, 19 травня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже обговорює з партнерами можливість проведення нового раунду переговорів.
За словами голови української держави, зараз для такої зустрічі розглядають три локації: Стамбул, Ватикан або Швейцарію. При цьому Україні потрібен максимальний рівень представленості всіх делегацій.
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