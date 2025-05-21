У Мерца выступают за переговоры Украины и РФ в Ватикане, но локация - не главное

По его словам, Германия положительно относится к консультациям насчет возможной посреднической роли Папы Римского Льва XIV в переговорах между Украиной и Россией. Но о дате и возможных форматах говорить рано.

"Переговоры в Ватикане? Главное, чтобы переговоры были серьезными", - подчеркнул он.

Корнелиус обратил внимание, что к такой встрече нужна серьезная подготовка. При этом условием для ее проведения должно быть наличие у всех сторон переговоров полномочий для серьезного диалога о прекращении огня.

Пресс-секретарь немецкого правительства добавил, что европейцы поддерживают контакт с американскими партнерами по поводу новых санкций против России. На этом фоне есть усилия Конгресса США по введению новых ограничений против РФ.