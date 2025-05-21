У Мерца выступают за переговоры Украины и РФ в Ватикане, но локация - не главное

Германия поддерживает возможность проведения нового раунда переговоров между Украиной и Россией в Ватикане. Но есть более важные вещи, чем локация.
Об этом заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штефан Корнелиус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Repubblica.
По его словам, Германия положительно относится к консультациям насчет возможной посреднической роли Папы Римского Льва XIV в переговорах между Украиной и Россией. Но о дате и возможных форматах говорить рано.
"Переговоры в Ватикане? Главное, чтобы переговоры были серьезными", - подчеркнул он.
Корнелиус обратил внимание, что к такой встрече нужна серьезная подготовка. При этом условием для ее проведения должно быть наличие у всех сторон переговоров полномочий для серьезного диалога о прекращении огня.
Пресс-секретарь немецкого правительства добавил, что европейцы поддерживают контакт с американскими партнерами по поводу новых санкций против России. На этом фоне есть усилия Конгресса США по введению новых ограничений против РФ.
Напомним, первый раунд переговоров Украины и России прошел на прошлой неделе в Стамбуле.
В понедельник, 19 мая, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже обсуждает с партнерами возможность проведения нового раунда переговоров.
По словам главы украинского государства, сейчас для такой встречи рассматривают три локации: Стамбул, Ватикан или Швейцарию. При этом Украине нужен максимальный уровень представленности всех делегаций.
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