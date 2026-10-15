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Мерц жорстко висловився про перенесення заморожених активів РФ під контроль США

13:18 15.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Мерц жорстко висловився про перенесення заморожених активів РФ під контроль США Фото: Фрідріх Мерц, канцлер ФРН (Getty Images)
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Заморожені російські активи в Європі мають залишатися під контролем європейських країн. Лише вони мають право самостійно вирішувати, як ними розпоряджатися.

Про це заявив канцлер ФРн Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Financial Times".

Журналісти поцікавилися в німецького лідера, як він ставиться до пропозиції передати заморожені в ЄС російські активи під контроль США, щоб сприяти мирному врегулюванню.

"Це активи, які заморожені в Європі - і вони мають залишатися замороженими в Європі. Це наша справа, і ми ухвалюємо щодо цього рішення", - наголосив Мерц.

Що важливо розуміти, нещодавно в іноземних ЗМІ почала ширитися інформація про нову пропозицію команди президента США Дональда Трампа для Європи.

Так, Вашингтон запропонував ЄС розморозити частину російських суверенних активів і передати їх до фінансової структури під контролем Вашингтона, щоб відновити мирні переговори щодо завершення війни в Україні.

15-16 жовтня в Брюссель проходить саміт лідерів Євросоюзу, однак відомо, що використання заморожених російських активів не включили до порядку денного зустрічі. Окрім того, члени ЄС не планують ухвалювати додаткових рішень щодо фінансування України.

Раніше Парламентська асамблея Ради Європи запропонувала механізм, який дозволив би передати Україні заморожені російські кошти на підставі рішень Європейського суду з прав людини. Однак прогресу цьому питанні досі немає.

Раніше РБК-України розповідало, навіщо США хочуть розморозити частину російських активів.

Окрім того, ми писали, що Україна шукає нові способи отримати заморожені активи Росії.

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