Мерц жестко высказался о переносе замороженных активов РФ под контроль США

Замороженные российские активы в Европе должны оставаться под контролем европейских стран. Только они вправе самостоятельно решать, как ими распоряжаться.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Financial Times ".

Журналисты поинтересовались у канцлера Германии, как он относится к предложению передать замороженные в ЕС российские активы под контроль США, чтобы содействовать мирному урегулированию.

"Это активы, которые заморожены в Европе - и они должны оставаться замороженными в Европе. Это наше дело, и мы принимаем решения по этому вопросу", - подчеркнул Мерц.

Недавно в иностранных СМИ начала распространяться информация о новом предложении администрации президента США Дональда Трампа, адресованном европейским странам.

Так, Вашингтон предложил ЕС разморозить часть российских суверенных активов и передать их в финансовую структуру под контролем США, чтобы возобновить мирные переговоры о завершении войны в Украине.

15-16 октября в Брюсселе проходит саммит лидеров Евросоюза. Однако использование замороженных российских активов не включено в повестку дня встречи. Кроме того, страны ЕС не планируют принимать дополнительные решения о финансировании Украины.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы предложила механизм, который позволил бы передать Украине замороженные российские средства на основании решений Европейского суда по правам человека. Однако прогресса в этом вопросе до сих пор нет.