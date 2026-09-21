Мерц не збирається йти у відставку, попри розгромну поразку своєї партії, - ЗМІ

Згідно з попередніми результатами, правоцентристська партія "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) здобула лише 4,9% голосів. Вона не подолати необхідний 5-відсотковий бар'єр для проходу до місцевого парламенту.

Німецький канцлер уже назвав такий результат "катастрофою" для своєї політичної сили.

Перше місце на виборах у цій федеральній землі посіла ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН"), за яку проголосували 33,3% виборців.

Заява щодо відставки

Мерц заявив журналістам у берлінській штаб-квартирі партії в неділю, 20 вересня, що продовжить реалізацію планів коаліційного уряду щодо проведення пакету економічних, податкових та соціальних реформ.

"Реформи неминучі. Я беру на себе цю відповідальність, бо хочу просунути нашу країну вперед. Зараз необхідно проявити твердість, непохитність і терпіння. Я продемонструю це як голова партії ХДС і, насамперед, як канцлер нашої країни", - сказав він.

BBC зазначає, що лідер ХДС перейшов у наступ, заявивши, що нікуди не піде. Видання пише, що Мерц давно мріяв обійняти найвищу посаду в німецькій політиці і, ймовірно, не збирається так легко від неї відмовлятися.

Попри запевнення Мерца зберегти посаду, тиск на нього стрімко зростає через низькі рейтинги схвалення серед громадян. У ЗМІ поширюються чутки, що канцлера можуть замінити на популярнішого політика навіть без проведення дострокових виборів.

На тлі кризи увечері 20 вересня очільник уряду скликав засідання президії ХДС, щоб обговорити рівень підтримки з боку однопартійців.