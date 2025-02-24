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Мерц заявив, що США і Росія зближуються через голову України

Фото: Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц, який переміг на виборах до Бундестагу згідно з екзит-полами, заявив, що, на його думку, Америка і Росія об'єднуються. Причому країни роблять це через голову України, а значить - через голову Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

"В останні кілька днів у мене склалося враження, що Росія і Америка об'єднуються через голову України, а значить, і через голову Європи. Тому зараз усі дивляться на Німеччину", - написав він.

Мерц також підкреслив, що питання того, як швидко німці зможуть сформувати уряд, є для нього пріоритетом.

Нагадаємо, Фрідріх Мерц заявив, що має намір сформувати уряд до 20 квітня, тобто - до Великодня. Також він повідомив, що хоче почати переговори про формування коаліції не пізніше, ніж через 8 днів.

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Фрідріх МерцВыбори в Німеччині