Мерц заявив, що США і Росія зближуються через голову України

"В останні кілька днів у мене склалося враження, що Росія і Америка об'єднуються через голову України, а значить, і через голову Європи. Тому зараз усі дивляться на Німеччину", - написав він.

Мерц також підкреслив, що питання того, як швидко німці зможуть сформувати уряд, є для нього пріоритетом.