Мерц заявил, что США и Россия сближаются через голову Украины

"В последние несколько дней у меня сложилось впечатление, что Россия и Америка объединяются через голову Украины, а значит, и через голову Европы. Поэтому сейчас все смотрят на Германию", - написал он.

Мерц также подчеркнул, что вопрос того, как быстро немцы смогу сформировать правительство, является для него приоритетом.