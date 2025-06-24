Мерц запропонував відповідь на відсутність у Путіна інтересу до миру

Володимир Путін не виявляє справжньої зацікавленості в досягненні миру. Відповіддю мають стати санкції проти Росії, а також посилення НАТО і Німеччини.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Мерц заявив, що "справжній, міцний мир вимагає готовності... з усіх боків", а сигнали, що надходять з Росії, показують, що "вона наразі не готова до миру, зовсім навпаки".

За його словами, Путін, користуючись зміщенням світової уваги на Близький Схід, продовжує свої атаки на Україну.

Він закликав союзників по ЄС підтримати 18-й пакет санкцій, щоб "вдарити по тіньовому флоту, який Путін використовує для фінансування своєї військової машини", і заявив, що неодноразово закликав адміністрацію США наслідувати його приклад.

"Я, як і раніше, впевнений, що американський уряд піде цим шляхом", - сказав він.

Роль НАТО

Говорячи про НАТО, Мерц заявив, що "не буде перебільшенням назвати цей саміт історичним", враховуючи його важливість для збільшення витрат на оборону серед членів альянсу.

Він заявив, що союзники "роблять це не для того, щоб надати послугу США та їхньому президенту, як стверджують дехто", а усвідомлюють реальні загрози, з якими вони стикаються, насамперед з боку Росії.

Посилення Німеччини

Він також нагадав про план Німеччини щодо збільшення витрат на оборону з метою зробити бундесвер "найсильнішою звичайною армією в Європі", готовою захищати Німеччину і надавати підтримку союзникам.

"Ми в Німеччині занадто довго ігнорували попередження наших прибалтійських сусідів про Росію. Ми визнали цю помилку. Від цього усвідомлення немає шляху назад".

Насамкінець Мерц попередив, що "ми не можемо очікувати, що світ навколо нас повернеться до більш спокійних часів найближчим часом". Він вважає, що було б правильно підготуватися до цієї нової реальності.