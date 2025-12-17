UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Мерц: західні війська в Україні можуть чинити опір РФ у разі порушення перемир’я

Фото: західні війська в Україні можуть чинити опір РФ у разі порушення перемир’я (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

За умови гарантій безпеки від США та Європи західні миротворці можуть застосовувати силу проти російської армії у разі порушення перемир’я в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв’ю ZDF.

За словами канцлера, нещодавні переговори в Берліні продемонстрували "суттєвий поступ". Зокрема, йдеться про готовність США спільно з європейськими партнерами надати Україні гарантії безпеки, які за своїм змістом наближені до положень статті 5 Північноатлантичного альянсу.

"Той факт, що американці взяли на себе таке зобов’язання, тобто захищати Україну у разі припинення вогню, ніби це територія НАТО, - я думаю, що це являє собою чудову нову позицію для Сполучених Штатів", - сказав він.

Він підкреслив, що у випадку нових нападів з боку Росії Захід не залишиться осторонь і реагуватиме на агресію.

"Ми забезпечимо демілітаризовану зону між сторонами, що воюють, і, якщо бути дуже конкретним, ми також будемо діяти проти відповідних російських вторгнень і атак. Ми ще не дійшли до цього", - наголосив канцлер.

Коментуючи заяви російського диктатора Володимира Путіна, який заперечує можливість розміщення іноземних військ на території України, Мерц зауважив, що попри численні відмови, зрештою очільник Кремля доведеться погодитися на рішення, необхідні для завершення війни.

"Путін багато чому сказав "ні", але в якийсь момент йому доведеться сказати "так", коли справа дійде до завершення цієї війни. Це той час після закінчення цієї війни, про який ми зараз говоримо, і Україні потрібен захист на цей час після неї", - заявив Мерц.

Іноземні війська в Україні

Як відомо, Київ з партнерами розглядає введення іноземних військ в Україну в якості "гарантій безпеки", що буде можливим після завершення війни.

Говорити про введення іноземного контингенту в Україну почали після візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтону.

Ряд союзників України вже погодились на введення своїх військових до України. Зокрема, йдеться про Велику Британію, Францію, Швецію, Данію, Норвегію, країни Балтії, Нідерланди та Австралію.

Вчора повідомлялось, що "Коаліція рішучих" підготувала плани щодо посилення обороноздатності України та, за потреби - розгортання військ на українській території.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фрідріх МерцВійна в УкраїніВійна Росії проти України