Мерц їде на першу зустріч із Трампом говорити про Україну: чого чекати від візиту

Представник уряду Штефан Корнеліус уточнив, що Мерц вирушить до Вашингтона на зустріч у Білий дім у четвер, 6 травня.

Також він додав, що в центрі уваги переговорів будуть такі теми, як агресивна війна Росії проти України, ситуація на Близькому Сході та торговельна політика.

Відносини США та ФРН і що може очікувати Мерца

Bloomberg зазначає, що з моменту вступу на посаду канцлера, Мерц об'їздив усю Європу, щоб зустрітися з союзниками у Франції, Польщі, країнах Північної Європи та в Україні. Але він так і не перетнув Атлантику, незважаючи на обіцянки поліпшити відносини з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Відносини між Вашингтоном і Берліном напружені на тлі проблем, починаючи від торгових дисбалансів і закінчуючи підтримкою Києва. Європейські лідери побоюються, що президент США відмовиться від зусиль щодо припинення війни Росії проти України і скоротить військову підтримку країни.

Незважаючи на затримку в організації зустрічі, Мерц отримує шанс викласти свою позицію Трампу, на відміну від свого попередника Олафа Шольца. Соціал-демократ так і не отримав запрошення до Білого дому після того, як висловив підтримку колишньому президенту США Джо Байдену та кандидатці в президенти від Демократичної партії Камалі Гарріс.

Зустріч Мерца відбудеться за тиждень після того, як глава МЗС Німеччини Йоган Вадефул вирушив до Вашингтона на переговори зі своїм американським колегою Марко Рубіо. Тоді Вадефул повідомив журналістам, що під час 45-хвилинної зустрічі обидві сторони підкреслили спільну позицію щодо України і торгівлі. Сам Рубіо не брав участі в прес-конференції.

Після того, як Трамп публічно налаштував проти себе президента України Володимира Зеленського та президента ПАР Сиріла Рамафосу під час візитів до Овального кабінету, німецькі урядовці побоюються, що таке поводження може очікувати й на Мерца.

Крім напруженості через торговельний профіцит Німеччини зі США, союзники Трампа не згодні зі ставленням країни до вкрай правої партії "Альтернатива для Німеччини". Рубіо назвав спробу класифікувати другу за величиною партію в Бундестазі як правоекстремістську "тиранією під прикриттям". Мерц зі свого боку відкинув ці звинувачення і закликав політиків США не втручатися у внутрішню політику Німеччини.

Канцлер також припустив, що ЄС може вжити заходів у відповідь проти американських технологічних компаній, якщо торговий конфлікт загостриться. Молодший член кабінету Мерца запропонував запровадити 10% податок на американські технологічні компанії, якраз тоді, коли Білий дім наполягає на повноваженнях завдати удару у відповідь щодо таких зборів.

Для того, щоб пом'якшити спірні моменти, Мерц прагнув показати, що він готовий виконати деякі вимоги Трампа. Зокрема, він узяв на себе зобов'язання збільшити найближчими роками витрати на оборону Німеччини до 5% від національного виробництва.