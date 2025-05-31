Мерц едет на первую встречу с Трампом говорить об Украине: чего ждать от визита

Представитель правительства Штефан Корнелиус уточнил, что Мерц отправится в Вашингтон на встречу в Белый дом в четверг, 6 мая.

Также он добавил, что в центре внимания переговоров будет такие темы, как агрессивная война России против Украины, ситуация на Ближнем Востоке и торговая политика.

Отношения США и ФРГ и что может ожидать Мерца

Bloomberg отмечает, что с момента вступления в должность канцлера, Мерц объездил всю Европу, чтобы встретиться с союзниками во Франции, Польше, странах Северной Европы и в Украине. Но он так и не пересек Атлантику, несмотря на обещания улучшить отношения с администрацией президента США Дональда Трампа.

Отношения между Вашингтоном и Берлином напряжены на фоне проблем, начиная от торговых дисбалансов и заканчивая поддержкой Киева. Европейские лидеры опасаются, что президент США откажется от усилий по прекращению войны России против Украины и сократит военную поддержку страны.

Несмотря на задержку в организации встречи, Мерц получает шанс изложить свою позицию Трампу, в отличие от своего предшественника Олафа Шольца. Социал-демократ так и не получил приглашения в Белый дом после того, как выразил поддержку бывшему президенту США Джо Байдену и кандидату в президенты от Демократической партии Камале Харрис .

Встреча Мерца состоится через неделю после того, как глава МИД Германии Йохан Вадефул отправился в Вашингтон на переговоры со своим американским коллегой Марко Рубио. Тогда Вадефул сообщил журналистам, что в ходе 45-минутной встречи обе стороны подчеркнули общую позицию по Украине и торговле. Сам Рубио не принимал участия в пресс-конференции.

После того, как Трамп публично настроил против себя президента Украины Владимира Зеленского и президента ЮАР Сирила Рамафосу во время визитов в Овальный кабинет, немецкие чиновники опасаются, что подобное обращение может ожидать и Мерца.

Кроме напряженности из-за торгового профицита Германии с США, союзники Трампа не согласны с отношением страны к крайне правой партии "Альтернатива для Германии". Рубио назвал попытку классифицировать вторую по величине партию в Бундестаге как правоэкстремистскую "тиранией под прикрытием". Мерц в свою очередь отверг эти обвинения и призвал политиков США не вмешиваться во внутреннюю политику Германии.

Канцлер также предположил, что ЕС может принять ответные меры против американских технологических компаний, если торговый конфликт обострится. Младший член кабинета Мерца предложил ввести 10% налог на американские технологические компании, как раз в то время, когда Белый дом настаивает на полномочиях нанести ответный удар по таким сборам.

Для того, чтобы смягчить спорные моменты, Мерц стремился показать, что он готов выполнить некоторые требования Трампа. В частности, он взял на себя обязательство увечить в ближайшие годы расходы на оборону Германии до 5% от национального производства.