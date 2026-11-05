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Мерц считает, что Трамп будет управлять США в обход Конгресса

00:50 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Мерц считает, что Трамп будет управлять США в обход Конгресса Фото: Фридрих Мерц (Getty Images)
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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что по его мнению, президент США Дональд Трамп в течение оставшихся двух лет своего президентства будет продолжать обходить Конгресс, издавая исполнительные указы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

"В течение последних двух лет Трамп в основном управлял страной, не консультируясь с Конгрессом. Почему сейчас должно быть иначе?", - заявил Мерц во время экономического форума левоцентристской партии СДПГ.

Он дал понять, что по его мнению, победа демократов на промежуточных выборах в США мало на что повлияет. Канцлер также сказал, что не был так уж "восхищен" победой демократов на промежуточных выборах.

"Изменения коснуться бюджетного планирования - и, конечно, планирования в сфере вооруженных сил", - добавил Мерц.

Deutsche Welle поясняет, что по конституции США Конгрес имеет право распоряжаться бюджетными средствами, а также влиять на военные факторы, такие как численность войск в Европе.

Что важно знать

Напомним, что 3 ноября в США прошли довыборы в Конгрес США, по итогам которых демократы предарительно взяли под свой контроль Сенат и Палату представителей. Официально они вступят в свои должности в январе.

Накануне выборов в СМИ была информация, что администрация Трампа готовилась к вероятному поражению и изучала, как управлять страной в обход Конгресса, если он перейдет под контроль демократов.

К слову, ранее мы писали, что Трамп признал результаты выборов и заявил о готовности сотрудничать с демократами. При этом параллельно он грозит накладывать право вето на инициативы демократов.

Также мы писали, что демократы имея большинство смогут сами решать, какие вопросы выносить на голосование. По данным Reuters, они могут добиться выделения новой помощи Украине и это является их приоритетной задачей.

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