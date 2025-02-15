Мерц высказался по членству Украины в НАТО до начала переговоров с Россией

Уже есть принятое решение, что Украина будет иметь перспективу членства в НАТО. И не факт, что вступление страны в Альянс будет невозможно до начала переговоров с Россией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на выступление главы ХДС и кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца во время Мюнхенской конференции.

"Мы приняли решение в НАТО во время предыдущего саммита, что Украина будет иметь перспективу членства. Чтобы это изменить, надо принять совместное решение. Я не согласен с теми, кто говорит, что членство Украины в НАТО будет невозможно до начала переговоров с Россией", - сказал он.

Он еще раз подчеркнул, что есть уже решение по Украине в НАТО.

"Мы уже приняли решение (о вступлении Украины в НАТО, - ред) и чтобы его изменить, я не думаю, что только одно государство-член НАТО могло бы решать, чтобы изменить это решение", - уточнил Мерц.