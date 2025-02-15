ua en ru
Сб, 15 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Мерц высказался по членству Украины в НАТО до начала переговоров с Россией

Германия, Суббота 15 февраля 2025 14:51
UA EN RU
Мерц высказался по членству Украины в НАТО до начала переговоров с Россией Фото: кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Уже есть принятое решение, что Украина будет иметь перспективу членства в НАТО. И не факт, что вступление страны в Альянс будет невозможно до начала переговоров с Россией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на выступление главы ХДС и кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца во время Мюнхенской конференции.

"Мы приняли решение в НАТО во время предыдущего саммита, что Украина будет иметь перспективу членства. Чтобы это изменить, надо принять совместное решение. Я не согласен с теми, кто говорит, что членство Украины в НАТО будет невозможно до начала переговоров с Россией", - сказал он.

Он еще раз подчеркнул, что есть уже решение по Украине в НАТО.

"Мы уже приняли решение (о вступлении Украины в НАТО, - ред) и чтобы его изменить, я не думаю, что только одно государство-член НАТО могло бы решать, чтобы изменить это решение", - уточнил Мерц.

Вступление Украины в НАТО

В последнее время вопрос членства Украины в НАТО стал обсуждаться с новой силой. Особенно этот вопрос снова был поднят в контексте Мюнхенской конференции по безопасности 2025.

Например, сенатор-республиканец Линдси Грэм по этому поводу заявлял, что Украину по состоянию на сейчас не будут принимать в НАТО. Однако в случае еще одного нападения российского диктатора Владимира Путина, страна пойдет в НАТО очень быстро.

В тоже времяпрезидент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что не снимет членство Украины в НАТО со стола переговоров. При это он назвал Путина "самым влиятельным" членом НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Мюнхенская конференция по безопасности Фридрих Мерц
NEWS
Путин не хочет мира, а Европе нужна единая армия. О чем сказал Зеленский в Мюнхене
Путин не хочет мира, а Европе нужна единая армия. О чем сказал Зеленский в Мюнхене
DAILY
Историк Василий Расевич: В СССР синагоги превращали в склады, а иврит вытесняли из быта
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Историк Василий Расевич: В СССР синагоги превращали в склады, а иврит вытесняли из быта