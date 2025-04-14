Мерц висловився про готовність надати Taurus Україні й озвучив можливу ціль

Німецький політик, який наступного місяця має вступити на посаду канцлера, наголосивши на необхідності поставити Україну "на передову ногу" та змусити російського диктатора Володимира Путіна піти на поступки й припинити війну.

Мерц різко засудив російський ракетний удар по місту Суми, який був здійснений 13 квітня, на Вербну неділю. Він назвав такий обстріл "серйозним воєнним злочином", та додав, що Україні потрібна допомога, щоб "просунутися" в конфлікті.

Відповідаючи на запитання, чи виконає він попередній заклик до ФРН щодо передачі Україні ракет Taurus, про які офіційний Київ давно просив Берлін, Мерц зазначив, що готовий це зробити, якщо це буде здійснено в координації з європейськими союзниками.

"Наші європейські партнери вже постачають крилаті ракети. Британці це роблять, французи це роблять, і американці все одно це роблять", - сказав він громадському мовнику ARD у неділю ввечері.

Також Мерц додав, що це має бути "спільно погоджено, і якщо буде згода, то Німеччина повинна взяти участь".

Коментуючі зусилля президента США Дональда Трампа укласти мирну угоду між Росією та Україною, майбутній канцлер ФРН попередив, що Путін не буде "позитивно реагувати на слабкість і мирні пропозиції"..

Мерц зазначив, що удар по Сумах, в результаті якого загинуло щонайменше 34 цивільних і 117 отримали поранення - це "те, що Путін робить з тими, хто говорить йому про припинення вогню".

Також німецький політик додав, що у "якийсь момент (Путін) повинен визнати безнадійність цієї війни, а це означає, що ми повинні допомогти Україні".

У неділю Мерц не тільки заявив про готовність поставити ракети Taurus для України, але також припустив, що вони можуть бути використані для ударів по таких цілях, як незаконно збудований російськими загарбниками "Кримський міст", що вважається "символом окупації" Путіним українського півострова у 2014 році.

Питання щодо Taurus для України

Варто зауважити, що чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц, який покидає свою посаду, неодноразово відхиляв прохання Києва та його союзників поставити Силам оборони ракети Taurus, які мають інтелектуальну систему боєголовок, яка може завдати величезної шкоди таким спорудам, як мости та бункери.

Радіус дії понад 500 км системи Taurus, створеної спільним підприємством між європейським виробником ракет MBDA та шведською компанією Saab, є більшим, ніж система Storm Shadows, що була поставлена ​​британцями та французами. А також більша за армійську тактичну ракетну систему, надану Україні від США. Це теоретично дозволила б ЗСУ завдавати ударів глибоко за лінією фронту.

Як заявляв раніше Шольц, передача Україні ракет Taurus буде нести "великий ризик ескалації" російсько-української війни.

Натомість Мерц (лідер правоцентристської партії Християнських демократів, яка посіла перше місце на федеральних виборах у лютому), розкритикував таку позицію. Він закликав Шольца в жовтні 2024 року поставити ультиматум Путіну, та пообіцяти доставити такі ракети протягом 24 годин, якщо той не зупинить атаки на цивільну інфраструктуру в Україні.

Також повідомлялося, що раніше президент України Володимир Зеленський також висловив сподівання, що Україна отримає від Німеччини далекобійні ракети Taurus після того, як до влади прийде новий канцлер Фрідріх Мерц.