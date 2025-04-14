Мерц высказался о готовности предоставить Taurus Украине, и озвучил возможную цель

Немецкий политик, который в следующем месяце должен вступить в должность канцлера, подчеркнув необходимость поставить Украину "на передовую ногу" и заставить российского диктатора Владимира Путина пойти на уступки и прекратить войну.

Мерц резко осудил российский ракетный удар по городу Сумы, который был осуществлен 13 апреля, на Вербное воскресенье. Он назвал такой обстрел "серьезным военным преступлением", и добавил, что Украине нужна помощь, чтобы "продвинуться" в конфликте.

Отвечая на вопрос, выполнит ли он предыдущий призыв к ФРГ о передаче Украине ракет Taurus, о которых официальный Киев давно просил Берлин, Мерц отметил, что готов это сделать, если это будет осуществлено в координации с европейскими союзниками.

"Наши европейские партнеры уже поставляют крылатые ракеты. Британцы это делают, французы это делают, и американцы все равно это делают", - сказал он общественному вещателю ARD в воскресенье вечером.

Также Мерц добавил, что это должно быть "совместно согласовано, и если согласилось, то Германия должна принять участие".

Комментируя усилия президента США Дональда Трампа заключить мирное соглашение между Россией и Украиной, будущий канцлер ФРГ предупредил, что Путин не будет "положительно реагировать на слабость и мирные предложения".

Мерц отметил, что удар по Сумах, в результате которого погибло по меньшей мере 34 гражданских и 117 получили ранения - это "то, что Путин делает с теми, кто говорит ему о прекращении огня".

Также немецкий политик добавил, что в "какой-то момент (Путин) должен признать безнадежность этой войны, а это означает, что мы должны помочь Украине".

В воскресенье Мерц не только заявил о готовности поставить ракеты Taurus для Украины, но также предположил, что они могут быть использованы для ударов по таким целям, как незаконно построенный российскими захватчиками "Крымский мост", считающийся "символом оккупации" Путиным украинского полуострова в 2014 году.

Вопрос о Taurus для Украины

Стоит заметить, что действующий канцлер Германии Олаф Шольц, который покидает свой пост, неоднократно отклонял просьбы Киева и его союзников поставить Силам обороны ракеты Taurus, которые имеют интеллектуальную систему боеголовок, которая может нанести огромный ущерб таким сооружениям, как мосты и бункеры.

Радиус действия более 500 км системы Taurus, созданной совместным предприятием между европейским производителем ракет MBDA и шведской компанией Saab, является большим, чем система Storm Shadows, которая была поставлена британцами и французами. А также больше армейской тактической ракетной системы, предоставленной Украине от США. Это теоретически позволило бы ВСУ наносить удары глубоко за линией фронта.

Как заявлял ранее Шольц, передача Украине ракет Taurus будет нести "большой риск эскалации" российско-украинской войны.

Зато Мерц (лидер правоцентристской партии Христианских демократов, которая заняла первое место на федеральных выборах в феврале), раскритиковал такую позицию. Он призвал Шольца в октябре 2024 года поставить ультиматум Путину, и пообещать доставить такие ракеты в течение 24 часов, если тот не остановит атаки на гражданскую инфраструктуру в Украине.

Также сообщалось, что ранее президент Украины Владимир Зеленский также выразил надежду, что Украина получит от Германии дальнобойные ракеты Taurus после того, как к власти придет новый канцлер Фридрих Мерц.