ua en ru
Пт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Мерц про виділення на зброю для України ще 3 млрд євро: перешкод більше немає

Берлін, П'ятниця 14 березня 2025 16:11
UA EN RU
Мерц про виділення на зброю для України ще 3 млрд євро: перешкод більше немає Фото: Фрідріх Мерц, лідер ХДС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німеччина, найімовірніше, виділить ще 3 млрд євро на військову допомогу Україні. Для цього більше немає перешкод.

Про це заявив лідер ХДС Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

За словами Мерца, він очікує, що наступної п'ятниці, 21 березня, Бундесрат схвалить нову допомогу Україні.

Майбутній канцлер вважає, що проблем щодо виділення 3 млрд євро для України більше немає.

3 млрд євро для України

Нагадаємо, виділення додаткових 3 млрд євро на допомогу Україні в Німеччині розглядали ще до парламентських виборів, які відбулися 23 лютого. Але канцлер Олаф Шольц заблокував розгляд цього питання. Він виправдовував це тим, що виділення такої допомоги потрібно розглядати вже після виборів.

Уже після виборів лідер ХДС Фрідріх Мерц пообіцяв, що рішення про додаткову мільярдну допомогу Україні буде ухвалено.

При цьому 6 березня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що в Німеччині сформували пакет військової допомоги Україні на 3 млрд євро.

Він наголосив, що підтримує таку допомогу і вона є предметом переговорів між ХДС/ХСС і СДПН.

Варто зауважити, що з початку повномасштабної війни Німеччина передала Україні найбільше військової допомоги серед усіх країн Європи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фрідріх Мерц Допомога Україні Військова допомога Війна в Україні
NEWS
Вбивство активіста Ганула: Клименко взяв розслідування під особистий контроль
Вбивство активіста Ганула: Клименко взяв розслідування під особистий контроль
DAILY
ЗСУ вийшли із Суджі? Що відбувається у Курській області і чому Україна втрачає позиції
Уляна Безпалько, Юлія Акимова ЗСУ вийшли із Суджі? Що відбувається у Курській області і чому Україна втрачає позиції