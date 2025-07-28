Мерц про угоду США і ЄС: тарифи завдадуть істотної шкоди економіці Німеччини

Учора США і ЄС уклали торговельну угоду. Однак компроміс у тарифній суперечці створить серйозні проблеми для німецької економіки.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Після засідання кабінету міністрів безпеки він сказав, що наслідки не обмежуються лише для Німеччини та Європи.

"Німецька економіка зазнає значних збитків від цих мит... Ми побачимо наслідки цієї торгової політики і в Америці", - каже канцлер.

Він додав, що це призведе не тільки до зростання інфляції, а й до погіршення трансатлантичної торгівлі загалом.

"Я твердо переконаний, що ці мита не відповідають інтересам Сполучених Штатів Америки", - сказав Мерц.

Водночас він висловив подяку Єврокомісії за невтомні переговори зі США, зазначивши, що він не задоволений кінцевим результатом, але визнавши, що більшого домогтися було неможливо.

"Особисто я не очікував нічого більшого, ніж такий результат. Але ще раз: цей результат нас не може задовольнити, але це найкраще, чого можна було домогтися в цій ситуації", - резюмував федеральний канцлер.