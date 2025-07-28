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Мерц о сделке США и ЕС: тарифы нанесут существенный ущерб экономике Германии

Понедельник 28 июля 2025 23:40
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Мерц о сделке США и ЕС: тарифы нанесут существенный ущерб экономике Германии Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вчера США и ЕС заключили торговую сделку. Однако компромисс в тарифном споре создаст серьезные проблемы для немецкой экономики.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

После заседания кабинета министров безопасности он сказал, что последствия не ограничиваются лишь для Германии и Европы.

"Немецкая экономика понесет значительный ущерб от этих пошлин... Мы увидим последствия этой торговой политики и в Америке", - говорит канцлер.

Он добавил, что это приведет не только к росту инфляции, но и к ухудшению трансатлантической торговли в целом.

"Я твердо убежден, что эти пошлины не отвечают интересам Соединенных Штатов Америки", - сказал Мерц.

В то ж время он выразил благодарность Еврокомиссии за неустанные переговоры с США, отметим, что он не удовлетворен конечным результатом, но признав, что большего добиться было невозможно.

"Лично я не ожидал ничего большего, чем такой результат. Но еще раз: этот результат нас не может удовлетворить, но это лучшее, чего можно было добиться в данной ситуации", - резюмировал федеральный канцлер.

Сделка между США и ЕС

Напомним, в воскресенье 27 июля, после нескольких месяцев переговоров, США и ЕС объявили о достижении соглашения по торговой сделке.

По словам президента США Дональда Трампа, сделка предусматривает 15% тариф на большинство товаров из ЕС. Таким образом, это меньше 30%, которыми Трамп угрожал ранее, но значительно выше, чем до его тарифного наступления.

Кроме того, ЕС увеличит закупки американского сжиженного природного газа, а европейские компании будут инвестировать в США.

Подробнее о том, что известно о сделке между США и ЕС, и есть ли от этого выгода Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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Фридрих Мерц Соединенные Штаты Америки Евросоюз
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