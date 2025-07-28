Мерц о сделке США и ЕС: тарифы нанесут существенный ущерб экономике Германии

Вчера США и ЕС заключили торговую сделку. Однако компромисс в тарифном споре создаст серьезные проблемы для немецкой экономики.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

После заседания кабинета министров безопасности он сказал, что последствия не ограничиваются лишь для Германии и Европы.

"Немецкая экономика понесет значительный ущерб от этих пошлин... Мы увидим последствия этой торговой политики и в Америке", - говорит канцлер.

Он добавил, что это приведет не только к росту инфляции, но и к ухудшению трансатлантической торговли в целом.

"Я твердо убежден, что эти пошлины не отвечают интересам Соединенных Штатов Америки", - сказал Мерц.

В то ж время он выразил благодарность Еврокомиссии за неустанные переговоры с США, отметим, что он не удовлетворен конечным результатом, но признав, что большего добиться было невозможно.

"Лично я не ожидал ничего большего, чем такой результат. Но еще раз: этот результат нас не может удовлетворить, но это лучшее, чего можно было добиться в данной ситуации", - резюмировал федеральный канцлер.