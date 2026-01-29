Мерц скептично ставиться до бажання РФ піти на мир в Україні та закликає посилити санкції

Німеччина дуже скептично ставиться до того, що Росія дійсно готова погодитися на припинення вогню та мирне врегулювання війни в Україні. Дії Кремля доводять зворотнє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца під час його спільного брифінгу з прем’єр-міністром Литви Інгою Ругінене в Берліні.

Мерц зазначив, що наразі Росія вчиняє в Україні "щоденні воєнні злочини". Кремль влаштовує атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру України.

"Ми також бачимо невибіркове бомбардування всієї цивільної інфраструктури України, особливо її енергетичної... Це щоденні воєнні злочини, які Росія чинить проти України та її народу", - сказав він.

Мерц додав, що він та його колега з Литви однаково скептично ставляться до того, що Росія насправді готова погодитися спочатку на припинення вогню, а потім на мирне врегулювання.

Це означає, що союзники України повинні підтримувати тиск на Кремль, підтримувати санкції та посилювати їх, доки Росія не змушена буде піти на мирне врегулювання в Україні.

"Ключ до припинення війни вже чотири роки знаходиться в Москві... Ціна, яку Москва має заплатити за цю війну, включаючи економічну ціну, зростатиме тиждень за тижнем і місяць за місяцем", - резюмував Мерц.