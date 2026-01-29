ua en ru
Мерц скептически относится к желанию РФ пойти на мир в Украине и призывает усилить санкции

Германия, Четверг 29 января 2026 17:44
Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Германия очень скептически относится к тому, что Россия действительно готова согласиться на прекращение огня и мирное урегулирование войны в Украине. Действия Кремля доказывают обратное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца во время его совместного брифинга с премьер-министром Литвы Ингой Ругинене в Берлине.

Мерц отметил, что сейчас Россия совершает в Украине "ежедневные военные преступления". Кремль устраивает атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины.

"Мы также видим неизбирательную бомбардировку всей гражданской инфраструктуры Украины, особенно ее энергетической... Это ежедневные военные преступления, которые Россия совершает против Украины и ее народа", - сказал он.

Мерц добавил, что он и его коллега из Литвы одинаково скептически относятся к тому, что Россия на самом деле готова согласиться сначала на прекращение огня, а затем на мирное урегулирование.

Это означает, что союзники Украины должны поддерживать давление на Кремль, поддерживать санкции и усиливать их, пока Россия не вынуждена будет пойти на мирное урегулирование в Украине.

"Ключ к прекращению войны уже четыре года находится в Москве... Цена, которую Москва должна заплатить за эту войну, включая экономическую цену, будет расти неделя за неделей и месяц за месяцем", - резюмировал Мерц.

Отметим, что чуть ранее Мерц отверг призывы пророссийских сил из Бундестага провести прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным относительно войны в Украине. По его словам, это дело между Украиной и РФ.

Между тем во Франции анонсировали, что новый пакет санкций против России, который готовит Европейский Союз, должен заблокировать российский "теневой флот". Это совпадает с мнением Украины, которая считает, что удар по "теневому флоту" и по российской нефтяной торговле в целом может "дожать" Кремль.

