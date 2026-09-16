Мерц скасував поїздку до ООН через бунт у власній партії

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скасував поїздку на Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку наступного тижня. Причина - зростаюча опозиція всередині власної консервативної партії напередодні регіональних виборів у неділю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Чому Мерц залишається в Берліні

"Всупереч початковим планам, канцлер не поїде до Нью-Йорка наступного тижня, оскільки його присутність необхідна в Берліні", - йдеться в заяві офісу Мерца.

Канцлер мав отримати премію імені Генрі Кіссінджера в Нью-Йорку наступного вівторка та виступити перед Генасамблеєю ООН. Натомість він відвідає засідання керівництва ХДС у понеділок та зустріч фракції у вівторок у Берліні.

Бунт у власній партії

Останніми днями кілька консерваторів відкрито розкритикували лідера партії, звинувативши його низьку популярність у серії слабких результатів на нещодавніх регіональних виборах. 70-річний Мерц, обраний у травні 2025 року, має найнижчий рейтинг схвалення, коли-небудь зафіксований для німецького канцлера.

Минулого тижня Мерц заявив, що його уряду доведеться зробити висновки з переконливої перемоги ультраправих на регіональних виборах у Саксонії-Ангальт - за його словами, це змінить політику країни.

Антиміграційна партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) здобула найкращий результат в історії у східнонімецькому регіоні 6 вересня, лише на три місця відставши від абсолютної більшості для формування першого ультраправого уряду в країні з часів Другої світової війни. Підтримка ХДС Мерца, яка керувала регіоном із 2002 року, різко впала.