Мерц розкрив плани Путіна на Україну та Європу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застеріг європейців від самозаспокоєння і заявив, що диктатор РФ Володимир Путін прагне не лише поразки України, але й підриву демократії в Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Bloomberg.
"Найбільше мене непокоїть недооцінений вплив Росії на наші суспільства. Росія перебуває на шляху до дестабілізації всього політичного порядку на нашому європейському континенті", - заявив Мерц.
Він додав, що багато людей, у тому числі в Німеччині, не сприймають загрози досить серйозно.
"Вони не розуміють, якою є мета Росії. Йдеться не лише про територіальні придбання в Україні. Вони бояться демократії. Вони бояться відкритих суспільств. Вони бояться успіху європейської інтеграції", - пояснив канцлер.
Також Мерц заявив, що Німеччина разом з іншими європейськими та неамериканськими союзниками фінансувала Україну, не отримуючи при цьому допомоги від США в оплаті оборони та запуску техніки.
"Це справді величезне навантаження на наші бюджети, це справді важлива справа для Європейського союзу. Але ми робимо це і намагається продовжувати атаки доти, доки ця жахлива війна не закінчиться", - наголосив чиновник.
За словами Мерца, він щоразу при зустрічі з президентом США Дональдом Трампом намагається переконати його в тому, що стабільна Європа, європейський континент і Євросоюз як партнер у світі - все це має бути у власних інтересах Трампа.
Резюмуючи він додав, що європейські уряди усвідомили серйозність на тлі напруженості між США та Україною, а також угодою Вашингтона з Москвою щодо дизеля, тому країни перебувають у процесі реформування оборонної системи, щоб стати незалежнішими.
"Ми чуємо тривожний сигнал. І ми намагаємося привести себе в таке становище, яке дозволить нам бути достатньо сильними, щоб конкурувати та самостійно захищати себе в рамках НАТО", - підсумував канцлер Німеччини.
Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що у НАТО розробили "Теорію перемоги" на випадок нападу Росії. Нова концепція передбачає швидку відповідь та широке використання дронів.
Також ми писали, що у листопаді до Польщі прибудуть щонайменше 1500 військових із Британії, Франції, Німеччини та Польщі. Відомо, що вони відпрацьовуватимуть сценарій розгортання європейських сил в Україні після можливого припинення вогню.