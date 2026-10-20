Мерц раскрыл планы Путина на Украину и Европу

"Больше всего меня беспокоит недооцененное влияние России на наши общества. Россия находится на пути к дестабилизации всего политического порядка на нашем европейском континенте", - заявил Мерц.

Он добавил, что многие люди, в том числе в Германии, не воспринимают угрозу достаточно серьезно.

"Они не понимают, какова на самом деле цель России. Речь идет не только о территориальных приобретениях в Украине. Они боятся демократии. Они боятся открытых обществ. Они боятся успеха европейской интеграции", - пояснил канцлер.

Также Мерц заявил, Германия вместе с другими европейскими и неамериканскими союзниками финансировала Украину, не получая при этом помощи от США в оплате обороны и запуске техники.

"Это действительно огромная нагрузка на наши бюджеты, это действительно важное дело для Европейского союза. Но мы делаем это и старается продолжать атаки до тех пор, пока эта ужасная война не закончится", - подчеркнул чиновник.

По словам Мерца, он каждый раз при встрече с президентом США Дональдом Трампом пытается у убедить его в том, что стабильная Европа, европейский континент и Евросоюз как партнер в мире - все это должно быть в собственных интересах Трампа.

Резюмируя он добавил, что европейские правительства осознали серьезность на фоне напряженности между США и Украиной, а также сделкой Вашингтона с Москвой по дизелю, поэтому страны находятся в процессе реформирования оборонной системы, чтобы стать более независимыми.

"Мы слышим тревожный сигнал. И мы пытаемся привести себя в такое положение, которое позволит нам быть достаточно сильными, чтобы конкурировать и самостоятельно защищать себя в рамках НАТО", - подытожил канцлер Германии.