Військові НАТО у Польщі відпрацюють миротворчу місію в Україні

У листопаді до Польщі прибудуть щонайменше 1500 військових із Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі. Вони відпрацьовуватимуть сценарій розгортання європейських сил в Україні після можливого припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times та Ddaily Mail.

До маневрів планують залучити щонайменше 1500 військовослужбовців. Під час навчань вони відпрацьовуватимуть переміщення військ і доставку необхідних запасів, зокрема пального та продовольства.

Мета навчань - підговтувати єропейські країни до можливого розгортання військового контингенту в Україні після припинення бойових дій. У такому сценарії іноземні сили мають стати елементом стримування Росії.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг підтвердив, що наступного місяця тисячі військових візьмуть участь у масштабних навчаннях у Польщі. За його словами, вони мають допомогти підготуватися до військової підтримки та післявоєнного відновлення України.

Водночас ідеться про відпрацювання можливого сценарію на випадок припинення вогню, а не про підтверджене рішення щодо негайного відправлення військ до України.