ua en ru
Пн, 25 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Мерц розглядає фон дер Ляєн як кандидата в президенти Німеччини

Понеділок 25 серпня 2025 17:07
UA EN RU
Мерц розглядає фон дер Ляєн як кандидата в президенти Німеччини Фото: Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розглядає можливість висунення глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн як кандидата на президентських виборах у Німеччині 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Нещодавно у Мерца запитали, чи може жінка стати новим президентом Німеччини.

"Було б добре", - коротко відповів він.

За інформацією Spiegel, список кандидатів у президенти дуже короткий:

  • Юлія Клек - спікер Бундестагу;
  • Карін Прін - міністр сім'ї;
  • Ілзе Айгнер - голова парламенту Баварії.

Як повідомляє видання, в урядових колах нещодавно обговорювали, що Мерц розглядає Урсулу фон дер Ляєн. Якщо вона стане новим президентом Німеччини, фон дер Ляєн втратить більше половини свого терміну на посаді голови Європейської комісії, оскільки її переобрали у 2024 році.

За даними журналістів, пост президента може бути для неї привабливим: вона знову стала б першою в історії - першою жінкою-міністром оборони, першою жінкою-головою Європейської комісії та першою жінкою-федеральним президентом.

Вибори президента Німеччини

Варто зауважити, що в Німеччині президента не обирають прямим голосуванням народу.

Президента обирають Федеральні збори (Bundesversammlung) - спеціальний орган, який збирається тільки для цього. До нього входять: усі депутати Бундестагу, така сама кількість делегатів від земельних парламентів (зазвичай це регіональні політики, громадські діячі, іноді знаменитості).

При цьому кандидатів висувають тільки:

  • партії, представлені в Бундестазі (найчастіше кожна велика партія висуває свого кандидата);
  • групи членів Федеральних зборів (потрібна підтримка мінімум однієї делегатської групи, точної кількості підписів закон не обмежує);
  • будь-яка комбінація делегатів, якщо вони згодні запропонувати одну людину.

При цьому канцлер може впливати на такий процес опосередковано, якщо його партія або коаліція пропонує кандидата, але формально права висувати немає.

Наразі президентом Німеччини є Франк-Вальтер Штайнмаєр. Його переобрали на другий термін у лютому 2022 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фрідріх Мерц Урсула фон дер Ляйєн
Новини
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили