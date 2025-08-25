Мерц розглядає фон дер Ляєн як кандидата в президенти Німеччини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розглядає можливість висунення глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн як кандидата на президентських виборах у Німеччині 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Нещодавно у Мерца запитали, чи може жінка стати новим президентом Німеччини.

"Було б добре", - коротко відповів він.

За інформацією Spiegel, список кандидатів у президенти дуже короткий:

Юлія Клек - спікер Бундестагу;

Карін Прін - міністр сім'ї;

Ілзе Айгнер - голова парламенту Баварії.

Як повідомляє видання, в урядових колах нещодавно обговорювали, що Мерц розглядає Урсулу фон дер Ляєн. Якщо вона стане новим президентом Німеччини, фон дер Ляєн втратить більше половини свого терміну на посаді голови Європейської комісії, оскільки її переобрали у 2024 році.

За даними журналістів, пост президента може бути для неї привабливим: вона знову стала б першою в історії - першою жінкою-міністром оборони, першою жінкою-головою Європейської комісії та першою жінкою-федеральним президентом.

Вибори президента Німеччини

Варто зауважити, що в Німеччині президента не обирають прямим голосуванням народу.

Президента обирають Федеральні збори (Bundesversammlung) - спеціальний орган, який збирається тільки для цього. До нього входять: усі депутати Бундестагу, така сама кількість делегатів від земельних парламентів (зазвичай це регіональні політики, громадські діячі, іноді знаменитості).

При цьому кандидатів висувають тільки:

партії, представлені в Бундестазі (найчастіше кожна велика партія висуває свого кандидата);

групи членів Федеральних зборів (потрібна підтримка мінімум однієї делегатської групи, точної кількості підписів закон не обмежує);

будь-яка комбінація делегатів, якщо вони згодні запропонувати одну людину.

При цьому канцлер може впливати на такий процес опосередковано, якщо його партія або коаліція пропонує кандидата, але формально права висувати немає.