Мерц провів розмову з Трампом на тлі розбіжностей щодо Ірану

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив про телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили ситуацію навколо Ірану, війну в Україні та питання безпеки в рамках НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію німецького політика в мережі Х.
Як зазначив Фрідріх Мерц, він провів телефонні переговори з Дональдом Трампом у п'ятницю, 15 травня.
На момент дзвінка президент США перебував на борту літака, повертаючись із Китаю до Вашингтона.
За словами канцлера ФРН, діалог був присвячений ключовим міжнародним питанням, включно із ситуацією на Близькому Сході, війною в Україні та питаннями трансатлантичного співробітництва.
Мерц наголосив, що сторони дійшли єдиного розуміння з низки питань, пов'язаних з Іраном.
Зокрема, йдеться про необхідність відновлення переговорного процесу та недопущення ескалації.
Він також наголосив на важливості забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці та недопущення розробки Тегераном ядерної зброї.
За словами канцлера Німеччини, під час розмови було зафіксовано узгоджену позицію щодо ключових питань міжнародної безпеки.
Мерц охарактеризував підсумки бесіди як єдині підходи сторін до поточних викликів.
Він окремо підкреслив, що обговорення зачепило і війну в Україні, а також питання, пов'язані з діяльністю НАТО.
