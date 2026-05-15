Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Мерц провів розмову з Трампом на тлі розбіжностей щодо Ірану

20:00 15.05.2026 Пт
2 хв
Політики не розмовляли кілька тижнів через розбіжності позицій щодо конфлікту на Близькому Сході
aimg Анастасія Никончук
Фото: Фрідріх Мерц і Дональд Трамп (GettyImages)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив про телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили ситуацію навколо Ірану, війну в Україні та питання безпеки в рамках НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію німецького політика в мережі Х.

Розмова Мерца і Трампа

Як зазначив Фрідріх Мерц, він провів телефонні переговори з Дональдом Трампом у п'ятницю, 15 травня.

На момент дзвінка президент США перебував на борту літака, повертаючись із Китаю до Вашингтона.

За словами канцлера ФРН, діалог був присвячений ключовим міжнародним питанням, включно із ситуацією на Близькому Сході, війною в Україні та питаннями трансатлантичного співробітництва.

Позиції щодо Ірану

Мерц наголосив, що сторони дійшли єдиного розуміння з низки питань, пов'язаних з Іраном.

Зокрема, йдеться про необхідність відновлення переговорного процесу та недопущення ескалації.

Він також наголосив на важливості забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці та недопущення розробки Тегераном ядерної зброї.

Загальна оцінка діалогу

За словами канцлера Німеччини, під час розмови було зафіксовано узгоджену позицію щодо ключових питань міжнародної безпеки.

Мерц охарактеризував підсумки бесіди як єдині підходи сторін до поточних викликів.

Він окремо підкреслив, що обговорення зачепило і війну в Україні, а також питання, пов'язані з діяльністю НАТО.

Нагадуємо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що війна в Україні стала чинником, який різко прискорив розвиток військових технологій. За його словами, такі темпи прогресу в оборонній сфері навряд чи були б можливі в умовах мирного часу.

Зазначимо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що Україна має поглиблюватиучасть у європейських інтеграційних процесах, однак наголосив, що прискорений вступ країни до Європейського Союзу наразі не є можливим.

