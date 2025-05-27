Мерц пояснив свою заяву про скасування ліміту для України на дальність ударів по Росії

"Наскільки мені відомо, і як я повідомляв учора, країни, які мали обмеження за дальністю, зняли ці обмеження", - сказав Мерц.

Під час візиту до Фінляндії він заявив: "Я описав те, що відбувалося протягом місяців, а саме, що Україна має право використовувати зброю, яку вона отримує, навіть за межами своїх кордонів".

З моменту вступу на посаду цього місяця Мерц відійшов від обережного підходу свого попередника Олафа Шольца, зайнявши більш жорстку позицію в підтримці України проти російського вторгнення. Шольц дозволив лише обмежене використання німецької зброї проти цілей на території Росії, коли він санкціонував удари по позиціях поблизу кордону Харкова.

Мерц 26 травня заявив у Берліні, що "більше немає жодних обмежень за дальністю" для зброї, яку постачають в Україну Німеччина, Велика Британія, Франція і США. "Це означає, що Україна може захищати себе, атакуючи військові позиції також і на Росії", - додав він.

Західні системи

Системи озброєння, поставлені на Україну Німеччиною, які можуть бути використані для ведення вогню через російський кордон. У цьому списку броньовані самохідні гаубиці та реактивна система залпового вогню MARS II з дальністю стрільби до 84 кілометрів.

За останні кілька тижнів європейські союзники намагалися посилити тиск на Володимира Путіна, щоб він долучився до очолюваної США кампанії з пошуку дипломатичного вирішення конфлікту. Однак Путін тягнув час і відмовлявся відступати від своїх максималістських вимог до України.

Адміністрація Джо Байдена, що минає, у США торік схвалила розміщення армійських тактичних ракетних систем (ATACMS) у прикордонних районах, тоді як Велика Британія дозволила використовувати свої крилаті ракети Storm Shadow для ураження цілей у глибині території Росії.