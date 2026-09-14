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Мерц предупредил о "решающих неделях или месяцах" для Европы из-за войны в Украине

18:33 14.09.2026 Пн
2 мин
Теперь наступил важный момент для мира в Европе
aimg Елена Бджола
Мерц предупредил о "решающих неделях или месяцах" для Европы из-за войны в Украине Фото: Канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
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Германия считает, что безопасность Европы должна находиться в центре внимания политических действий. А Украине надо еще больше помогать в войне против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца на Европейском арктическом саммите в Рованиеми, передает Die Zeit.

Мерц предупреждает о "решающих моментах"

Мерц отметил, что судьба Германии тесно связана с судьбой континента. Тема безопасности Европы является важнейшей для обсуждения.

Также Мерц сказал, что Европу ждут решающие недели и месяцы по "защите свободы и мира нашего континента" от России.

"Я сделаю все возможное, чтобы заручиться нашей поддержкой и убедить людей, что это (помощь Украине - ред.) в наших собственных интересах", - сказал Мерц.

Он добавил, что Германия должна оставаться непоколебимой, пока эта "ужасная война не закончится".

По его мнению, если Россия добьется успеха, это будет иметь непредсказуемые и беспрецедентные последствия для всех, в том числе и для Германии.

Ранее РБК-Украина писало, что команда Мерца готова покрыть рост оборонных расходов Украины, а также призывает других союзников Киева присоединиться к этому процессу.

Также сообщалось, что экс-консул Украины в Мюнхене канцлер Украинского свободного университета Дмитрий Шевченко отмечал, что победа АдН на местных выборах может со временем повлиять на помощь Украине и украинцам в Германии.

Кроме того, Мерц отреагировал на победу АдН в земле Саксония-Анхальт. По его словам, результаты выборов будут иметь последствия для всей Германии и международной ситуации.

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