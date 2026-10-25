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Мерц попередив про небезпеку з боку Москви та радикальних сил

03:30 25.10.2026 Нд
1 хв
aimg Юлія Маловічко
Мерц попередив про небезпеку з боку Москви та радикальних сил Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)
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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про серйозні загрози для країни з боку внутрішніх екстремістських сил і зовнішніх ворогів, зокрема Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За cловами Мерца, Москва прагне щодня дестабілізувати ситуацію в Німеччині.

"Як нам захистити нашу свободу та безпеку в Європі перед обличчям зростаючих загроз - як від екстремістів усередині країни, так і від іноземних держав ззовні?", - запитав Мерц.

Канцлер окремо наголосив на масштабній загрозі з боку Росії.

Що відомо про інциденти в Німеччині

Заява Мерца пролунала на тлі інциденту в аеропорту Лейпцига, де поблизу українського вантажного літака виявили безпілотник із вибухівкою. У Берліні заявили, що за спробою нападу стоїть Москва.

Крім того, у четвер поліція німецької землі Бранденбург затримала громадянина України за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

Раніше президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини Мартін Єгер заявив, що протистояння з Росією набуло нової, небезпечнішої якості.

За його оцінкою, Німеччина ризикує опинитися в конфлікті з РФ із застосуванням сили.ф

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