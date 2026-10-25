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Мерц предупредил об опасности со стороны Москвы и радикальных сил

03:30 25.10.2026 Вс
1 мин
aimg Юлия Маловичко
Мерц предупредил об опасности со стороны Москвы и радикальных сил Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о серьезных угрозах для страны со стороны внутренних экстремистских сил и внешних врагов, в том числе России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам Мерца, Москва стремится ежедневно дестабилизировать ситуацию в Германии.

"Как нам защитить нашу свободу и безопасность в Европе перед лицом растущих угроз – как от экстремистов внутри страны, так и от иностранных государств извне?", – спросил Мерц.

Канцлер особо отметил масштабную угрозу со стороны России.

Что известно об инцидентах в Германии

Заявление Мерца раздалось на фоне инцидента в аэропорту Лейпцига, где вблизи украинского грузового самолета обнаружили беспилотник со взрывчаткой. В Берлине заявили, что за попыткой нападения стоит Москва.

Кроме того, в четверг полиция немецкой земли Бранденбург задержала гражданина Украины по подозрению в шпионаже в пользу России.

Ранее президент Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Егер заявил, что противостояние с Россией приобрело новое, более опасное качество.

По его оценке, Германия рискует оказаться в конфликте с РФ с применением силы.

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