Мерц предупредил об опасности со стороны Москвы и радикальных сил

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о серьезных угрозах для страны со стороны внутренних экстремистских сил и внешних врагов, в том числе России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Как нам защитить нашу свободу и безопасность в Европе перед лицом растущих угроз – как от экстремистов внутри страны, так и от иностранных государств извне?", – спросил Мерц.

По словам Мерца, Москва стремится ежедневно дестабилизировать ситуацию в Германии.

Что известно об инцидентах в Германии

Заявление Мерца раздалось на фоне инцидента в аэропорту Лейпцига, где вблизи украинского грузового самолета обнаружили беспилотник со взрывчаткой. В Берлине заявили, что за попыткой нападения стоит Москва.

Кроме того, в четверг полиция немецкой земли Бранденбург задержала гражданина Украины по подозрению в шпионаже в пользу России.

Ранее президент Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Егер заявил, что противостояние с Россией приобрело новое, более опасное качество.

По его оценке, Германия рискует оказаться в конфликте с РФ с применением силы.