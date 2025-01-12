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Країни НАТО зможуть витрачати на оборону до 5% ВВП лише через 10 років, - Польща

Варшава, Неділя 12 січня 2025 10:15
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Країни НАТО зможуть витрачати на оборону до 5% ВВП лише через 10 років, - Польща Фото: міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Польщі підтримують вимогу обраного президента Дональда Трампа до країн НАТО збільшити витрати на оборону до 5 % ВВП. Але Варшава вважає, що це станеться лише через 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша в інтерв'ю Financial Times.

Зазначається, що Польща найближче до досягнення нової мети. Країна виділила цього року 4,7% ВВП на оборону, що є найвищим показником у НАТО.

Напередодні свого повернення в Білий дім Трамп посилив тиск на союзників по НАТО, щоб вони витрачали більше на оборони. Наразі лише 23 з 32 членів досягли мети у 2% ВВП.

"Досягнення мети Трампа займе ще десятиліття, але я думаю, що його не слід критикувати за те, що він поставив справді амбітну ціль, тому що в іншому випадку будуть деякі країни, які продовжуватимуть обговорювати, чи дійсно потрібні додаткові витрати", - сказав міністр оборони Польщі.

Косіняк-Камиш наголосив, що ЄС має можливості для перерозподілу грошей. За словами міністра, його пріоритетом є забезпечення виділення 100 млрд євро на оборону в найближчі роки, включно з перенаправленням невикористаних коштів зі спільного фонду відновлення після пандемії на 800 млрд євро, який закінчується наступного року.

"Якщо ми можемо дозволити собі влізти в борги, щоб відбудуватись після COVID, то ми обов’язково повинні знайти гроші, щоб захистити себе від війни", - заявив він.

Варто зазначити, що обраний президент Дональд Трамп допускає можливість виходу своєї країни з НАТО. При цьому він пов’язує участь США в НАТО з фінансуванням, яке, на його думку, мають забезпечити європейські партнери. Трамп вимагає, щоб члени Альянсу збільшили витрати на оборону до 5% річного ВВП.

За даними західних ЗМІ, у НАТО не підтримують ідею Трампа щодо витрат на оборону, але, ймовірно, країни-члени погодяться на це.

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НАТО Сполучені Штати Америки Польща Дональд Трамп
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