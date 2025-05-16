Мерц: переговори України та Росії у Стамбулі - прогрес, але важливо зберегти союз із США

Мерц привітав перші переговори між представниками України та Росії, які відбулись сьогодні, 16 травня у Стамбулі як "перший позитивний сигнал".

"Те, що вони зустрічаються сьогодні - вперше за три з половиною роки - є дуже маленьким, але першим позитивним сигналом", - сказав Мерц.

Канцлер водночас підкреслив, що європейці повинні продовжувати працювати разом з адміністрацією США на чолі з президентом Дональдом Трампом.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб утримати американців на нашому боці... Ми не можемо замінити або витіснити те, що американці досі роблять для нас в Європі, на нашому континенті та для нашого миру і свободи", - підсумував Мерц.