Мерц: переговоры Украины и России в Стамбуле - прогресс, но важно сохранить союз с США

Мерц приветствовал первые переговоры между представителями Украины и России, которые состоялись сегодня, 16 мая в Стамбуле как "первый позитивный сигнал".

"То, что они встречаются сегодня - впервые за три с половиной года - является очень маленьким, но первым позитивным сигналом", - сказал Мерц.

Канцлер в то же время подчеркнул, что европейцы должны продолжать работать вместе с администрацией США во главе с президентом Дональдом Трампом.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы удержать американцев на нашей стороне... Мы не можем заменить или вытеснить то, что американцы до сих пор делают для нас в Европе, на нашем континенте и для нашего мира и свободы", - подытожил Мерц.